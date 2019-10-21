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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Falcao 11'de yok! Kulübede belki...
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Futbol
21.10.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Falcao 11'de yok! Kulübede belki...

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Aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle 19 gündür takımla birlikte çalışamayan Falcao, bugünkü antrenmana çıksa dahi Real Madrid maçında ilk 11’e alınmayacak ve yedek oturacak.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’a Radamel Falcao’dan yine iyi haber gelmedi. Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında oynamayan Kolombiyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde yarın yapılacak Real Madrid karşılaşmasında da oynaması tehlikeye girdi. 19 gündür takımla idmana çıkamayan Falcao, dün de fizyoterapistler eşliğinde özel çalıştı. Böylelikle Real maçında ilk 11’de oynama ihtimali ortadan kalktı.

Real Madrid Galatasaray kadrosunu açıkladı
Real Madrid Galatasaray kadrosunu açıkladı

Terim riske etmeyecek

Aşil tendonundaki ağrılardan yakınan Falcao’nun durumu bugün tekrar gözden geçirilecek. Çeşitli testlere tabi tutulacak olan Kolombiyalı, kendisini iyi hissedip antrenmana çıkarsa Real Madrid maçı kadrosuna alınacak ancak ilk 11’de oynatılmayacak. Teknik direktör Fatih Terim, 20 gündür takımdan uzak olduğu için antrenman eksiği bulunan Falcao’nun, aşırı yükleme ile yeniden aynı sorunları yaşamasını istemediği için oyuncuyu riske etmeyecek.

İddialar yalanlandı

Real Madrid karşısında ilk 11’de Rumen forvet Florin Andone’yi sahaya sürecek olan Terim, ilerleyen dakikalarda gerekli görürse Falcao’ya şans tanıyacak. Bu arada Radamel Falcao’nun 19 gündür takımla antrenmana çıkmaması, kamuoyunda, “Para sorunu yaşadığı için mi oynamak istemiyor?” söylentilerine yol açarken, hem sarı kırmızılı yönetim hem de futbolcunun menajeri Jorge Mendes bu iddiaları yalanladı.

Falcao 11de yok Kulübede belki...

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