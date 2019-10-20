Real Madrid Galatasaray kadrosunu açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, İstanbul'a gidecek olan kafilesini açıkladı.
Madrid temsilcisinde Luka Modric, Gareth Bale,Lucas Vazquez, Asensio ve Nacho gibi önemli isimler kadroya dahil edilmedi.
Real Madrid'in kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Courtois, Areola, Altube,
Defans: Carvajal, E.Militao, Ramos, Varane, Marcelo
Orta Saha: Odriozola, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, James Rodrigues, Isco, Hazard
Forvet: Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius, Rodrygo
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