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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Fabrice N'Sakala Tarkan hayranı çıktı

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Fabrice N'Sakala Tarkan hayranı çıktı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala (29) futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. Türk müziklerini ve Tarkan'ı çok beğendiğini söyleyen N'Sakala, "Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Toparlanmama yardımcı oluyor" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala (29) renkli kişiliğiyle biliniyor. Kongo Milli Takımı'nda da forma giyen N'Sakala, futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. N'Sakala, maç öncesinde konsantre olmak için evinde oluşturduğu küçük stüdyoda klasik gitar ve org çalarak rahatlıyor. Beste de yapmaya çalışan N'Sakala evinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açtı. Alanya'da bulunan evinde kedisiyle beraber yaşayan N'Sakala'nın en büyük keyfi, kedisi ve gitarıyla vakit geçirmek. Türk müzikleri de dinleyen N'Sakala'nın en sevdiği Türk sanatçı ise 'Megastar' olarak bilinen Tarkan. Yeni enstrümanlar da çalmaya çalışan N'Sakala Türkçe müzik çalmayı ve öğrenmeyi planlıyor.

"TOPARLANMAMA YARDIMCI OLUYOR"

Futbolculuğun stresli bir iş olduğunu belirten Fabrice N'Sakala, "Biz futbolcular aslında gerek fiziksel olarak, gerekse mental olarak baskı altında oluyoruz. Özellikle maçlardan sonra biraz bulunduğumuz ortamdan ayrılmamız lazım. Kendimizi biraz izole etmemiz lazım. Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Bir iki enstrüman çalıyorum, şarkı söylüyorum. Gerçekten stresi üzerimden atmama yardımcı oluyor. Toparlanmama yardımcı oluyor diyebilirim" dedi.

FAVORİ ŞARKICISI TARKAN

Türk müziklerini beğendiğini anlatan N'Sakala, "Türkçe müzik dinliyorum fakat daha çalamıyorum. Alanya'da gittiğimiz canlı müzik yapan birkaç mekan var. Hatta oradaki bir arkadaşımız beni sahneye davet etti ve beraber çalmayı teklif etti. Orada beraber çaldık. Gerçekten iyi bir şekilde bildiğim ve beğendiğim Tarkan var. Çünkü uzun yıllar Fransa'da oynadım. Orada yoğun bir Türk nüfusu var. Orada Tarkan etkin bir sanatçıydı. Fransa'da dinleyebildim. Buraya gelince de daha iyi dinleyip tanıma fırsatı buldum. Tarkan'ın müziğini beğeniyorum" diye konuştu.

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