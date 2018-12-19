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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
19.12.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

F.Bahçe'yi dipten Yanal çıkarabilecek mi?

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F.Bahçe'yi dipten Yanal çıkarabilecek mi?

Ligde bu sezon topladığı 15 puanla 17. sırada yer alan Fenerbahçe, aldığı 3 galibiyetle adeta dibi gördü.

Sezon başından bu yana aldığı başarısız sonuçlarla puan cetvelinde kendine 17. sırada yer bulan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu mumla arıyor. Geçen sezon 16 hafta sonunda ligde 9 galibiyet alan sarı-lacivertliler bu sezon ise sadece 3 galibiyet elde edebildi.

Sezona Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile başlayan ardından takımı Yardımcı Antrenör Erwin Koeman’a emanet eden ve son lig maçına yeni teknik patronu Ersun Yanal ile çıkan Fenerbahçe, geçen sezon 16 hafta sonunda yüzde 56.25’lik galibiyet oranı yakalamıştı.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise çıktığı 16 maçta sadece yüzde 18.75’lik galibiyet oranına erişebildi.

EN İYİ YÜZDEYE YANAL ULAŞTI

Fenerbahçe’nin Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde kazandığı son şampiyonluk olan 2013-2014 sezonunda yakaladığı yüzde 75’lik galibiyet oranına ise yaklaşan bir teknik adam olmadı.

Fenerbahçe, Yanal ile şampiyonluk yaşadığı 2013-2014 sezonunda 16 hafta sonunda 12 galibiyetle yüzde 75’lik bir galibiyet orana imza atmıştı.

Ersun Yanal sonrası sırayla göreve gelen isimlerden İsmail Kartal ve Vitor Pereira ile 11’şer galibiyetle yüzde 68.75, Advocaat 9 galibiyetle yüzde 56.25 oranına elde etmişti. Geçen sene görevde olan Aykut Kocaman ile sarı-lacivertli ekipte ilk 16 hafta sonunda 9 galibiyetle alarak yüzde 56.25’lik orana ulaşmıştı.

Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de!Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı. başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal ortak basın toplantısında soruları yanıtladı...
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