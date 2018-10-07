F.Bahçe'nin en kritik sınavı! Başakşehir'in iddaa oranı düşüyor...
Spartak Trnava engeli kayıpsız atlatıldı ama kadro dışı haberleri geldi. Fenerbahçe, belki de en kritik maçına çıkıyor. İşte maç öncesi öne çıkanlar ve iddaa oran değişimleri...
- Tolga Ciğerci dışında takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
- Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar ise yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
- Ligdeki son 2 maçından galibiyet çıkartamayan sarı-lacivertliler, Başakşehir'e karşı da son maçlarda üstünlük kuramadı. (Son 4 maç - 1 galibiyet - 2 beraberlik - 1 mağlubiyet)
Başakşehir
- Arda Turan'ın cezası, Alparslan Erdem'in sakatlığı sürüyor.
- Stefano Napoleoni, Emre Belözoğlu ve Eljero Elia'nın durumları ise maç saati netlik kazanacak.
- Ligdeki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Başakşehir, Kadıköy'de oynadığı son 2 resmi maçı da kaybetmedi.
- 2,90'dan açılan 'Başakşehir kazanır' iddaa oranı, an itibariyle 2,70'e gerilemiş durumda. 'Çifte Şans' tercihi de 1,50'den 1,45'e düştü.
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