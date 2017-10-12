Hollandalı oyuncu sezon başında gittiği Cagliari’de de hala ortalarda yok. Ekim ayı ortalarında olmamıza rağmen henüz bir maça bile çıkmayan Hollandalı oyuncu sakatlığını öne sürerek takımda forma giymiyor.

Sakatlığı bir türlü geçmiyor

Van Der Wiel, Fenerbahçe’de oynarken de sürekli ağrılarım var diyerek antrenmana çıkmıyordu. Hollandalı oyuncunun yapılan tetkiklerinde herhangi bir sakatlığa rastlanmıyordu.

'ONUN SAKATLIĞI KAFADAN'

Bu konuyu bir Fenerbahçeli yetkiliye sorduk. Neden oynayamıyor sizce dedik?

“Onun sakatlığı ayağında değil kafada yanıtını aldık. Kendini sakat olduğuna inandırıyor ve antrenmana çıkmıyor. Tüm araştırmalara rağmen en küçük bir sakatlığı bile çıkmadı. Ben şu ana kadar binlerce sporcu ile çalıştım ama onun gibisini hiç görmedim.” İfadelerini kullandı. Hollandalı sağ bek eğer Cagliari tarafından satın alınırsa sarı lacivertliler bu transferden zarar etmeyerek ayrılmış olacak. Ancak bu oyuncu şu ana kadar hiç oynayamadığı için gelecek yıl yine takıma dönebileceği belirtiliyor.

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