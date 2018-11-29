F.Bahçe'den transfer harekatı! İkinci kez gittiler...
Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalar sürüyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin uzun süre gündemini meşgul eden Brezilyalı Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için şans 2. kez kapıyı çaldı.
Gabigol'ün 1 Ocak'ta Santos ile olan kiralık sözleşmesi sona eriyor. Brezilyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Inter ise forvet mevkinde fazla oyuncusu nedeniyle Gabigol'ü yeniden kiralamaya karar verdi. Bunun üzerine F.Bahçe harekete geçti.
KİRALIK OPERASYONU
Fenerbahçe yönetimi satın alma opsiyonunu da alarak Gabigol'ü kiralık olarak ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor. Menajeri ile ilk temasın kurulduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan Gabigol için Fenerbahçe'nin opsiyon fiyatını 6 milyon euro civarına çekmeye çalışacağı öğrenildi.
22 yaşındaki Gabigol 4 kez Brezilya forması giydi. 2-3 yıl öncesine kadar Brezilya futbolnunun yıldız adayı oyarak gösterilen Gabriel Barbosa şu anda Santos'ta kiralık oynuyor. (Takvim)
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