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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriF.Bahçe'deki 40 yıllık Ali Koç kehaneti!
Futbol F.Bahçe'deki 40 yıllık Ali Koç kehaneti!
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Futbol
13.02.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

F.Bahçe'deki 40 yıllık Ali Koç kehaneti!

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Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi'nin davetlisi olan Ali Koç, büyük bir sürprizle karşılaştı. Gündeme damga vuran bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Emin Cankurtaran’dan 40 yıl önce Ali Koç kehaneti gündeme damgasını vurdu... Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi'nin davetlisi olan Ali Koç, büyük bir sürprizle karşılaştı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Emin Cankurtaran'ın Ali Koç hakkında 40 yıl önce söylediği sözler salondaki davetlileri alkışları arasında okundu.

Yaklaşık bin kişinin yer aldığı söyleşide, katılımcılar arasında bulunan Okşan Sayın isimli bir davetli, toplantı devam ederken Ali Koç’a 40 yıldır sakladığı bir gazete sayfasını iletti.

40 YIL ÖNCEKİ HÜRRİYET GAZETESİ
11 Ocak 1978 tarihli Hürriyet Gazetesi haberinde Talay Erker’in Fenerbahçe’nin eski başkanlarından rahmetli Emin Cankurtaran ile yaptığı röportaj yer alıyordu.

Teşekkür ederek gazeteyi daha sonra okuyacağını ileten Ali Koç ısrarlar sonrası röportajın son paragrafını davetliler önünde yüksek sesle okudu.

İşte o röportaj;

“Konuşmamız sırasında telefon çaldı… Konuştu, konuştu… Konuşurken yüzü güldü. Telefonu kapatırken, “Fenerbahçe’nin yarınları çok aydınlık” dedi… Bu sözünün gerisini de şöyle getirdi:

Şimdi konuştuğum Rahmi Koç’un oğlu… İki oğlu var, ikisi de hasta Fenerbahçeli… Aynen benim çocukluğumda olduğu gibi… Biraz sonra küçüğü gelecek, kendisine söz vermiştim, şu topu vereceğim… Fenerbahçe gelecek günlerde başkan sıkıntısı çekmez!..”

Salondan büyük alkış alan Ali Koç, Okşan Sayın’a “Sağ olun. Bunu daha önce de verebilirdiniz. Nasıl bu güne geldi?” dedi. Okşan Sayın “Bugünler için saklamıştım” diye cevap verince Ali Koç “Tam Zamanı Şimdi” diyerek “Sorumluluğumuz daha da arttı” yorumunu yaptı.

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