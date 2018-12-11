F.Bahçe'de şok sakatlık! Yıldız isim...
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de takımın vazgeçilmez isminden geldi.
Akhisar maçında sol bekte ve orta sahada görev yapan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sakatlık yaşadı.
Hasan Ali buna rağmen zor durumdaki takımını yalnız bırakmamak adına acı içinde oyuna devam etti.
Başarılı oyuncu İstanbul’a döndükten sonra sağ ayak bileğinin MR’ı çekildi ve ödem tespit edildi. 29 yaşındaki oyuncu Trnava maçında yok. Tecrübeli oyuncunun Erzurumspor maçına da yetişmesi zor görünüyor. (Fanatik)
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