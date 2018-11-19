F.Bahçe'de flaş gelişme! Hasan Ali Kaldırım...
Sarı lacivertlilerde gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
Pazar akşamı oynanacak kritik karşılma öncesi merak edilen konu Hasan Ali Kaldırım'ın mücadeleye yetişip, yetişmeyeceği...
Milli Takım'da sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım'ın tedavisi sürüyor.
ADALESİNDEN SAKAT
Tecrübeli oyuncunun sol arka adalesinde sıkıntı var. Ancak bu durum pazar günkü maçta oynamasına engel değil.
Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında ilk 11'deki yerini alacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle