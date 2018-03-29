F.Bahçe'de 5. yıldız davası
Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılından önceki şampiyonlukların sayılması için girişimlere başladı. Bu amaçla oluşturulan bir komite, sarı lacivertlilerin, “Bizim 28 şampiyonluğumuz” iddiasını sağlam hukuki temellere oturtmak için çalışacak.
Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sadece Birinci Lig’in kuruluş tarihi olan 1959 ve sonrasındaki şampiyonlukları geçerli sayıyor ve formalara takılan yıldızın hesabını da böyle yapıyor. Önümüzdeki günlerde TFF’ye resmi başvuruda bulunmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetiminin mevcut sisteme itirazı kabul edilirse, sarı lacivertlilerin yıldız sayısı 3’ten 5’e, Beşiktaş’ın 3’ten 4’e yükselecek; Galatasaray’ınki ise 4 olarak kalacak. Sarı lacivertlilerin bu konuda 3 dayanağı bulunuyor:
Efsanelerin şampiyonlukları neden ‘yok’ sayılıyor?
TFF 1923 yılında kuruldu ve ilk ulusal futbol şampiyonası 1924 yılında yapıldı. Lefter Küçükandonyadis, Halit Deringör, K.Fikret, B.Fikret, Hakkı Yeten ve Gündüz Kılıç gibi 3 büyüklerin efsane futbolcuları 1924’ten 1959’a dek kazandığı şampiyonluklar ‘yok’ sayılıyor. Fenerbahçe’nin başvurusu kabul edilirse bu isimlerin kaldırdığı kupalar resmiyet kazanacak.
Futbol sadece Türkiye’de değil her ülkede amatördü
1959’dan önceki şampiyonlukların yıldız hesabına dahil edilmemesindeki en önemli argüman ‘o dönem Türkiye’de futbol amatördü’ görüşü... Fenerbahçe’nin karşı tezi ise şöyle: Futbol o yıllarda sadece Türkiye’de değil tüm dünyada amatördü. İtalya, İspanya, İngiltere’de de futbol amatördü ancak bu ülkeler o yıllarda kazanılan şampiyonlukları geçerli sayarken, Türkiye’de resmen görmezden geliniyor.
Almanya ve Hollanda ligleri örnek verilecek
Almanya’da ilk futbol ligi 1903 yılında kuruldu. Profesyonelliğe geçişin başlangıcı olan Bundesliga (birinci lig) ise 1963’te faaliyete geçti. Nürnberg Kulübü, 9 şampiyonluğun 8’ini Bundesliga kurulmadan önce kazanmış olmasına rağmen
geçerli kabul ediliyor. Aynı şekilde Hollanda’da ilk futbol ligi 1899 yılında kurulurken, profesyonel lig 1954 yılında başladı. Bu ülkede de 1954 öncesi şampiyonluklar sayılıyor.
1959 öncesi: F.Bahçe 9 Beşiktaş 5, G.Saray 1
TFF, 1959’dan önce iki ayrı ulusal şampiyona düzenledi. Milli Küme’de Fenerbahçe 6, Beşiktaş 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazandı. Türkiye Futbol Şampiyonası’ndaise Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaray
mutlu sona ulaşamadı.
Yani, 1924 -1959 yılları arasında organize edilen iki ulusal şampiyonada Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 5, Galatasaray’ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.
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