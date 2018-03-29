F.Bahçe'de 5. yıldız davası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriF.Bahçe'de 5. yıldız davası
GeriFutbol F.Bahçe'de 5. yıldız davası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
Ahmet Ercanlar
29.03.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

F.Bahçe'de 5. yıldız davası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
F.Bahçe'de 5. yıldız davası

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılından önceki şampiyonlukların sayılması için girişimlere başladı. Bu amaçla oluşturulan bir komite, sarı lacivertlilerin, “Bizim 28 şampiyonluğumuz” iddiasını sağlam hukuki temellere oturtmak için çalışacak.

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sadece Birinci Lig’in kuruluş tarihi olan 1959 ve sonrasındaki şampiyonlukları geçerli sayıyor ve formalara takılan yıldızın hesabını da böyle yapıyor. Önümüzdeki günlerde TFF’ye resmi başvuruda bulunmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetiminin mevcut sisteme itirazı kabul edilirse, sarı lacivertlilerin yıldız sayısı 3’ten 5’e, Beşiktaş’ın 3’ten 4’e yükselecek; Galatasaray’ınki ise 4 olarak kalacak. Sarı lacivertlilerin bu konuda 3 dayanağı bulunuyor:

Efsanelerin şampiyonlukları neden ‘yok’ sayılıyor?

TFF 1923 yılında kuruldu ve ilk ulusal futbol şampiyonası 1924 yılında yapıldı. Lefter Küçükandonyadis, Halit Deringör, K.Fikret, B.Fikret, Hakkı Yeten ve Gündüz Kılıç gibi 3 büyüklerin efsane futbolcuları 1924’ten 1959’a dek kazandığı şampiyonluklar ‘yok’ sayılıyor. Fenerbahçe’nin başvurusu kabul edilirse bu isimlerin kaldırdığı kupalar resmiyet kazanacak.

Futbol sadece Türkiye’de değil her ülkede amatördü

1959’dan önceki şampiyonlukların yıldız hesabına dahil edilmemesindeki en önemli argüman ‘o dönem Türkiye’de futbol amatördü’ görüşü... Fenerbahçe’nin karşı tezi ise şöyle: Futbol o yıllarda sadece Türkiye’de değil tüm dünyada amatördü. İtalya, İspanya, İngiltere’de de futbol amatördü ancak bu ülkeler o yıllarda kazanılan şampiyonlukları geçerli sayarken, Türkiye’de resmen görmezden geliniyor.

Almanya ve Hollanda ligleri örnek verilecek

Almanya’da ilk futbol ligi 1903 yılında kuruldu. Profesyonelliğe geçişin başlangıcı olan Bundesliga (birinci lig) ise 1963’te faaliyete geçti. Nürnberg Kulübü, 9 şampiyonluğun 8’ini Bundesliga kurulmadan önce kazanmış olmasına rağmen
geçerli kabul ediliyor. Aynı şekilde Hollanda’da ilk futbol ligi 1899 yılında kurulurken, profesyonel lig 1954 yılında başladı. Bu ülkede de 1954 öncesi şampiyonluklar sayılıyor.

1959 öncesi: F.Bahçe 9 Beşiktaş 5, G.Saray 1

TFF, 1959’dan önce iki ayrı ulusal şampiyona düzenledi. Milli Küme’de Fenerbahçe 6, Beşiktaş 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazandı. Türkiye Futbol Şampiyonası’ndaise Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 kez şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaray
mutlu sona ulaşamadı.

Yani, 1924 -1959 yılları arasında organize edilen iki ulusal şampiyonada Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 5, Galatasaray’ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anadolu Efes FC Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakem belli oldu!

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

NBA hayalinden terminal dramına