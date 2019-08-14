F.Bahçe ve G.Saray altyapılarından İstanbulspor'a! | Transfer haberleri...
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, kaleci Halil Yiğit Yitmez'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Halil Yiğit Yitmez, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe altyapılarında forma giydi.
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