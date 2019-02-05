F.Bahçe maçı öncesi Zenit'te büyük şok!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'te, orta saha oyuncusu Kuzyaev, sakatlığı nedeniyle Ülker Stadı'ndaki maçta forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.
Rus temsilcisinde, 12 Şubat'ta Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor.
Zenit'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev, sakatlık geçirdi. Kuzyaev'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, yıldız futbolcu Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle