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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
17.01.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

F.Bahçe, 2019'un ilk maçına çıkıyor! Galibiyetine iddaa'da...

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F.Bahçe, 2019'un ilk maçına çıkıyor! Galibiyetine iddaa'da...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 2019'un ilk maçına çıkıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Ümraniyespor

- Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

- Son 5 resmi maçından 3 galibiyet çıkartan Ümraniyespor, bir önceki turda 1461 Trabzon'u kupa dışına itmişti.

Spor Toto 1.Lig'de play-off potasında yer alan ekibin başında Ahmet Taşyürek bulunuyor. Takımda en dikkat edilmesi gereken isimler ise Leandrinho (7 gol - 1 asist) ve Levy Madinda (5 gol - 3 asist) diyebiliriz.

En Çok Oynanan Bahis
  • 463Ümraniyespor - Fenerbahçe
    3
    2,5Üst
    1,55
    8516kez oynandı
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Fenerbahçe

- Roman Neustadter cezalı, yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın Skrtel'in savunma partneri olması bekleniyor.

- Sağ bekte affedilen Nabil Dirar'ı görebiliriz, cezası biten Jailson da ilk 11'de olacak.

- Hücumun en ilerisinde ise maç saatini bekleyeceğiz. Ersun Yanal, ilk yarı beklentilerin altında kalan Slimani ile İsviçreli forvet Frey arasında seçim yapacak.

- Yanal yönetiminde çıktığı 2 lig maçından da beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kupada ise Giresunspor'u 5-2 geçmeyi başarmıştı.

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İddaa Tahminleri - 17 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 17 Ocak Perşembe iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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