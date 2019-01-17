F.Bahçe, 2019'un ilk maçına çıkıyor! Galibiyetine iddaa'da...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 2019'un ilk maçına çıkıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
- Son 5 resmi maçından 3 galibiyet çıkartan Ümraniyespor, bir önceki turda 1461 Trabzon'u kupa dışına itmişti.
- Spor Toto 1.Lig'de play-off potasında yer alan ekibin başında Ahmet Taşyürek bulunuyor. Takımda en dikkat edilmesi gereken isimler ise Leandrinho (7 gol - 1 asist) ve Levy Madinda (5 gol - 3 asist) diyebiliriz.
- Roman Neustadter cezalı, yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın Skrtel'in savunma partneri olması bekleniyor.
- Sağ bekte affedilen Nabil Dirar'ı görebiliriz, cezası biten Jailson da ilk 11'de olacak.
- Hücumun en ilerisinde ise maç saatini bekleyeceğiz. Ersun Yanal, ilk yarı beklentilerin altında kalan Slimani ile İsviçreli forvet Frey arasında seçim yapacak.
- Yanal yönetiminde çıktığı 2 lig maçından da beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kupada ise Giresunspor'u 5-2 geçmeyi başarmıştı.
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