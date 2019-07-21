Ezeli rekabet Youtube'da!
Fenerbahçe'nin Youtube'da 1 milyon aboneye ulaşmasının ardından Galatasaray harekete geçti.
Taraftar gruplarının çağrısının ardından sosyal kanalları bir anda canlanan sarı-kırmızılılar da 1 milyon aboneyi geçerek büyük atak yaptı.
Bunun üzerine Beşiktaş tarafarı da Twitter'da örgütlenerek #YouTubeunEfendisiBeşiktaş etiketiyle abone çekmeye çalışıyor.
Teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı! 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 21, 2019
Türkiye'nin YouTube'da en çok izlenen spor kulübü 1 milyon aboneye ulaştı, hedef şimdi 1.500.000 aslan! 🦁🔝
Hemen abone olmak için 👉 https://t.co/DP4mAQv78F
🤜🤛 https://t.co/2164EZxzRj pic.twitter.com/tUKunVIcbe
1.000.000 kez teşekkürler! 💛💙 pic.twitter.com/M4V3U0Sc1H— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2019
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