EURO 2024 isyanı... 'Yazıklar olsun!'

İşte Ersin Düzen'in "Yazıklar olsun" başlığı ile yazdığı, çarpıcı yorum ve tespitlerinin yer aldığı o yazısı:

Nyon’daki sunum esnasında hem TFF Başkanı Demirören hem de takım arkadaşları muazzam bir performans ortaya koydular. Salondan çıktığımızda ‘Kesin alırız’ diye düşünüyorduk. Çünkü UEFA’nın talep ettiği tüm şartlar karşılığını bulmuştu. Ancak UEFA kararını çoktan vermiş. 12'ye 4'lük sonuç, nasıl bir oyun oynandığının da kanıtıdır, skandaldır...



Almanya'nın tanıtım filmi 2024 finali ile başlıyordu. Meğer UEFA filmi kurgulamış, Almanlar da çekmiş. İşin özeti, Türkiye 4. kez adaylığında tüm sorumluluklarını yerine getirmesine ve şartlarını mükemmel seviyeye çıkartıp sunmasına rağmen bu şampiyonayı alamadı.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 5 takım arkadaşı muazzam performans ortaya koydular. Başkan Demirören, devletimizin garantilerini, stat, altyapı, UEFA’nın gelir ve tasarrufuna 100 milyon Euro’luk katkı sağlanacak olmasını çok net anlattı. Ülkemizdeki 4 milyona yakın mültecinin, ‘EURO 2024 Gönüllüler Projesi’nde yer alacağını ifade etti.



BAŞKANIN 5 dk’lık konuşmasından sonra 6 dk’lık tanıtım filmimiz izletildi. (Karar açıklanmadan önceki film sadece kısa bir bölümdü). Federasyonun bizzat profesyonelleri tarafından hazırlanan, statlarımız, ülkemizin güzelliklerini gösteren film, salonda müthiş hava yarattı.



DAHA sonra 15 dk’lık soru-cevap bölümüne geçildi. Sayın Ali Koç ve Sayın Nihat Özdemir’in, Türkiye ekonomisi için yaptığı bilgilendirmeler, UEFA’yı çok etkiledi. Ülke olarak yapılan ve planlanan tüm projeleri anlattılar, hatta Sayın Özdemir, “Başka ülkelerde size yıl veremezler, biz gün veriyoruz. 18 Mart 2022’de Çanakkale Köprüsü’nü açıyoruz” dedi.



HER şey o kadar mükemmeldi ki bu bölümde UEFA heyeti sadece 1 soru sordu. O da, “Taraftarlar vizesiz gelebilecek mi?” şeklindeydi. 2. soruyu soracak kimse çıkmadı. Hatta “Siz sormuyorsanız, biz anlatalım” dedik. Sunumdan sonraki hava çok pozitifti. Biz salondan çıktığımızda, “EURO 2024’ü alırız” diye düşünüyorduk. Çünkü UEFA’nın talep ettiği tüm şartlar karşılığını bulmuştu. Ancak UEFA kararını çoktan vermiş!



İHANET ETTİLER...

UEFA, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa futbolunun güvenini kaybetmiştir. Kapalı kapılar ardındayı bırakaçık açık, günler önce, “Ben Türkiye’ye oy vermem” diyen UEFA heyeti, şeffaflıktan söz edemez! Özellikle Türkiye’nin sunduğu maddi şartların hesabını UEFA’ya üye olan diğer ülkeler, dün oy verenlerden sormalıdır. Çıkan 12’ye 4’lük sonuç skandaldır, nasıl bir oyun oynandığının en büyük kanıtıdır. 2019 Süper Kupa, 2020 Şampiyonlar Ligi Finali’ni arka arkaya İstanbul’da oynatacak olan UEFA, hangi insan hakları kriterini bahane ediyor? Devlet yönetimi tarafından ırkçılık yapıldığı kabul edilen, kendi futbolcusunun milli takımı bıraktığı Almanya’nın raporunda, buna atıfta bulunan bir cümle dahi edilmemesini neyle açıklayabilirler?



EURO 2024 heyecanını her şeyiyle yaşayan ve isteyen Türkiye’ye çok büyük bir haksızlık yapılmıştır. Devletimizin verdiği garantiler, TFF’nin sunduğu dosyada, bir şampiyonanın düzenlenmesi için eksikler değil, fazlası vardı. UEFA ‘Global Avrupa futbolunun yeni bölgelere taşınma vizyonu’ diyerek, kendi kriterine ihanet etmiştir. Dünya futbol ailesinin yeni bir ülke, yeni şehirler görmesini engelleyerek Türkiye’ye haksızlık etmiştir!