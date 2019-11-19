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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.11.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Euro 2020'yi şampiyonu servet kazanacak!

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Euro 2020'yi şampiyonu servet kazanacak!

 Türkiye’nin de yer alacağı 2020 Avrupa Şampiyonası’nda dağıtılacak para miktarları da dikkat çekiyor. Katılım ücretinin 9 milyon 250 bin Euro olduğu turnuvada, şampiyon ekip kasasına 69 milyon Euro koyacak. UEFA'nın turnuvada yapacağı toplam ödeme ise 416 milyon Euro olacak.

2020 Avrupa Şampiyonası, 12 ülkenin ortak organizasyonunda gerçekleşecek. A Milli Futbol Takımı, son maçını önceki akşam Andorra’ya karşı oynarken, 1 maç öncesinden gruplara katılmayı garantilemişti. Türkiye’nin de mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası’nda, kupayı kazanan ekip, eğer grup maçlarının tamamını kazanarak kupaya uzanırsa, toplamda kasasına 69 milyon 250 bin Euro koyacak. Toplamda 222 milyon Euro katılım ücretinin dağıtılacağı şampiyonada, 24 takım bu parayı 9 milyon 250 bin Euro olarak alacak. Gruplarda elde edilen sonuçlara göre beraberlik için 750 bin Euro, galibiyet için de 1,5 milyon Euro ödenecek.

Toplamda ödenecek miktar

Grup maçlarında elde edilecek sonuçlara göre üst tura yükselme başarısı gösteren 16 takım, bu turda mücadele etmeye hak kazandığı için 2’şer milyon Euro alacak. Çeyrek finale yükselen ekipler 4 milyon Euro, yarı finale çıkan takımlar ise 5.5 milyon Euro’yu kasasına koyacak. İngiltere’nin simge statlarından Wembley’de oynanacak olan final mücadelesinde boy gösterecek 2 ekip ise 10’ar milyon Euro alacak.

Aslan payı ise şampiyon takımın. Kupayı kazanan ekip tam 34 milyon Euro daha alacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan takım, eğer grup maçlarında oynayacağı 3 maçı da kazanarak kupayı kaldırırsa, toplamda 69 milyon 250 bin Euro’luk para ödülünü de kazanacak. UEFA, bu organizasyon için toplamda 416 milyon Euro ödeme yapacak. 24 takıma ayak bastı parası olarak toplam 222 milyon Euro ödeyecek olan UEFA, grup maçlarında oynanacak toplam 36 karşılaşma için de 54 milyon Euro ödeyecek. Son 16'ya kalan takımlar 2 milyon Euro'dan toplam 32 milyon Euro alırken, çeyrek finale yükselecek 8 takıma ise 4 milyon Euro'dan 32 milyon Euro verilecek. Yarı finalde mücadele edecek olan 4 ekip, 5,5 milyon Euro'dan toplam 22 milyon Euro alacak. Final maçında ise 10'ar milyon Euro'dan 2 takıma toplam 20 milyon Euro ödül verilecek. UEFA, kupayı kazanan ekibe vereceği 34 milyon Euro'yla birlikte toplamda 416 milyon Euro ödeme yapacak.

Euro 2020yi şampiyonu servet kazanacak

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