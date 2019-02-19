Erwin Koeman, Umman'ın başına geçiyor!
Asya Kupası 2019'da umduğunu bulamayan Umman, Pim Verbeek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Erwin Koeman'ı getirmeye hazırlanıyor.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Asya Kupası 2019'da Pim Verbeek ile başarısız olan Umman, teknik direktörlük için bu sezon içerisinde Fenerbahçe'de de çalışan Erwin Koeman ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Times of Oman'dan yetkililere ulaşan Voetbal Zone muhabirleri, son detayları aldı...
"Evet, Koeman ile Umman Federasyonu'ndan yetkili kişiler önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek ve milli takımın geleceği için masaya oturacağız. Şu an listemizdeki tek isim ve başka kimseyle de görüşmeyi düşünmüyoruz. Onu ikna edeceğimizi düşünüyor ve sözleşme imzalayacağımıza inanıyoruz."
Kariyerinde Feyenoord, FC Utrecht, RKC Waalwijk ve Macaristan Milli Takımı deneyimleri olan Erwin Koeman, sezon başında Fenerbahçe'ye asistan menajer olarak gelmiş, Cocu'nun ayrılmasıyla 1. adam rolünü üstlenmişti. Beklenen sonuçlar alınamayınca da yerini Ersun Yanal'a bırakmıştı.
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