Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi! 5 yıllık sözleşme...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor ile anlaşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, dün akşam Samsun’a geldi.
Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile bugün 13.00’te düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, dün akşam saatlerinde kente geldi.
Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.
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