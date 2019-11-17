TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Samsunspor: 5
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında Samsunspor, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon’u 5-0 yendi. Samsunspor’un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da karşılaşmayı tribünden takip etti.
Stat: Vakfıkebir İlçe
Hakemler: Cihan Ataş , Ufuk Uğurlu , Okan Akbal
Hekimoğlu Trabzon: Bekir , Miraç , Talha (Ali dk. 68 ), Bahadır , Volkan , Oğuzhan , Samet , Hakan (Murat dk. 43 ), Mertcan , Caner (Emrullah dk. 46 ), Taha Balcı
Samsunspor: Nurullah , Samet Asatekin , Yalçın , Erkam (Ercan dk. 73 ), Gökhan Meral , Guido (Enes dk. 84 ), İlyas Kubilay (Oğuz dk. 64 ), Gökhan Alsan , Ferhat , Bahattin , Atabey
Goller: Bahattin (dk. 6, 36 ve 39), Ferhat (dk. 47), Atabey (dk. 90+1) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Oğuz (Samsunspor), Murat, Mertcan, Alper Avcı (T. D.) (Hekimoğlu Trabzon)
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