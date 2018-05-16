Ertuğrul Sağlam Kayserispor ile anlaştı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErtuğrul Sağlam Kayserispor ile anlaştı!
GeriFutbol Ertuğrul Sağlam Kayserispor ile anlaştı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
16.05.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam Kayserispor ile anlaştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ertuğrul Sağlam Kayserispor ile anlaştı!

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Sağlam, "Türk futboluna altın harflerle yazılacak yeni bir başarını hikayesinin temelleri bugün burada atılıyor" dedi. 

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Kulüp Başkan Erol Bedir, "Bugün güzel bir havada güzel bir başlangıç için birlikteyiz. Biraz sonra atacağımız imzalarımızın hep Kayseri'ye hem Kayserispor'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dün itibariyle Sumudica ile yollarımızı karşılıklı görüşerek ayırdık. En ufak bir sıkıntı yaşamadan, birbirimizi kırmadan ayrıldık. Ayrılmamızın önemli sebepleri vardı ama en önemlisi, ikinci yarıda Kayserispor'a yakışmayan oyun ve skorlardı. Bunun sebeplerini tespit edemediğimiz için ayrılık kaçınılmaz oldu. Biraz önce havaalanında hocamızı çiçeklerle uğurladık. Hocamızla ayrıldıktan sonra hemen Kayserispor'a hoca bulmak için düşünmeye başladık. Bu arada çok değişik kişilerin Kayserispor'da çalışmak istediklerini öğrendim. Bu beni mutlu etti. Bizim de gönlümüzde birileri vardı, ben de Ertuğrul hocamızı aradım çalışmasını, kariyerini ve kişiliğini çok yakından bildiğim bir arkadaşımız. Kendisini Kayserili gibi hisseden ve buraya emek vermiş bir hocamız. Bana göre yarım kalan bir sevda var ve o sevdanın tamamlanması lazım. Telefonda 15 dakika bile konuşmadık. 'Başkanım Kayseri benim ikinci memleketim, ben orada kariyer yapmaya başladım ve o kariyer bana uğurlu geldi. Eğer Anadolu'da çalışacaksam, bunun adı Kayserispor'dur' dedi. Bugün itibariyle geldi. Hasret giderdik ve Kayserispor'u nasıl yukarılara çıkaracağımızı konuştuk" ifadelerini kullandı. 

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da, "Bugün güzel bir gün. Hepimizin beklediği Ramazan'ın ilk günü. Her şeyden önce Ramazan ile başlayan bu birlikteliğin hayırlı olacağına inanıyorum. Burada olmama vesile olan Kayserispor taraftarına, başkanımıza ve onunla fikir birliği yapan herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kayseri'ye indiğim zaman kendi memleketimize gelmiş olmanın huzuru içimi kapladı. Uzun yıllar sonra tekrar Kayseri'de olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah Türk futboluna altın harflerle yazılacak yeni bir başarını hikayesinin temelleri bugün burada atılıyor. Herkes iyi niyetli" şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı. 

En Çok Oynanan Bahis
  • 300Marsilya - Atletico Madrid
    3
    MS2
    1,65
    18579kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (16.05.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Testi çöz! Ne kadar iyi bir FC Barcelona taraftarısın?

Bursaspor'da görev sırası gençlerin!

Lionel Messi: Neymar'ı Real Madrid'de görmek korkunç olur

Cenk Tosun'un yeni hocası belli oldu