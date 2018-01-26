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Ertuğrul Sağlam ilk maçında berabere kaldı

İran 1. Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk maçında Meşki Puşan ile 0-0 berabere kaldı.

AA
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Geçen hafta İran'ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzalayan Sağlam, ilk sınavını deplasmanda Meşki Puşan'a karşı verdi.

Meşhed kentindeki İmam Rıza Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Sağlam, "Güzel bir stadyumda oynadık. İran'daki ilk maçımdı. Maalesef galibiyet için gerekli neticeye ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

İran liginde 11. sırada bulunan Traktör Sazi, puanını 22'ye yükseltti.

Ertuğrul SağlamTraktor Sazi

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