Ertelenen derbiyi kim yönetecek? Mete Kalkavan...
Yarıda kalan ve 3 Mayıs tarihinde kaldığı yerden 57. dakikadan devam edecek olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde merak edilen soruları Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt'a sorduk.
Pepe bu maçta oynayacak mı?
Yarıda kalan maçta kırmızı kart gören Pepe, tekrar maçında da oynamayacak. Beşiktaş kalan 33 dakikayı 10 kişi bitirecek.
Kadrolarda değişiklik yapılabiliyor mu? Caner Erkin'in sakatlığı...
Sakat oyuncu ya da sakatlanan oyuncu yerine kulüplerin başka oyuncuları, maç kadrosunda oynatma hakkı vardır. Bu konuda federasyon herhangi bir engel çıkartmaz. O gün sahada kalan futbolcular, tatile edilen maça çıkmak zorunda. Hastalık, sakatlık gibi durumlarda kulüp bu durumu TFF'ye belgeleyerek o oyuncusu ya da oyuncuları yerine o gün yedek kulübesinde olan başka bir oyuncusunu, oyuncu değiştirme hakkından kullanmadan koyabilecek.
Galatasaray maçında olası bir kırmızı kart gören futbolcu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
Doğrudan kırmızı kart görüldüğünde otomatik olarak ilk resmi maçta çekilir. O maçın ardından Fenerbahçe maçı denk geldiği için kırmızı kart gören oyuncu oynayamaz.
Hakem değişecek mi?
Bu şartlarda aynı hakemin devam etmeyeceği kanısındayım. TFF yeni bir hakem atayacaktır. Federasyon bugün verdiği karar ile hakemin maçı tatil etmesini yerinde bulmayıp hakemin yanlış bir tahlilde bulunduğunu kayıt altına atmış oldu. Dolayısıyla güvenmediği bir hakemle bu maçı tekrar ettirmeyeceğini düşünüyorum.
Beşiktaş seyircisi gidebilecek mi?
Müsabakanın seyircisiz oynaması kararı alındığı için maç seyirci olmadan oynanacak. Ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe seyircisi olmayacak.
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