Ertelenen derbiyi kim yönetecek? Mete Kalkavan...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
25.04.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

Ertelenen derbiyi kim yönetecek? Mete Kalkavan...

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Ertelenen derbiyi kim yönetecek? Mete Kalkavan...

Yarıda kalan ve 3 Mayıs tarihinde kaldığı yerden 57. dakikadan devam edecek olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde merak edilen soruları Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt'a sorduk.

Pepe bu maçta oynayacak mı?

Yarıda kalan maçta kırmızı kart gören Pepe, tekrar maçında da oynamayacak. Beşiktaş kalan 33 dakikayı 10 kişi bitirecek.

Kadrolarda değişiklik yapılabiliyor mu? Caner Erkin'in sakatlığı...

Sakat oyuncu ya da sakatlanan oyuncu yerine kulüplerin başka oyuncuları, maç kadrosunda oynatma hakkı vardır. Bu konuda federasyon herhangi bir engel çıkartmaz. O gün sahada kalan futbolcular, tatile edilen maça çıkmak zorunda. Hastalık, sakatlık gibi durumlarda kulüp bu durumu TFF'ye belgeleyerek o oyuncusu ya da oyuncuları yerine o gün yedek kulübesinde olan başka bir oyuncusunu, oyuncu değiştirme hakkından kullanmadan koyabilecek. 

Galatasaray maçında olası bir kırmızı kart gören futbolcu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Doğrudan kırmızı kart görüldüğünde otomatik olarak ilk resmi maçta çekilir. O maçın ardından Fenerbahçe maçı denk geldiği için kırmızı kart gören oyuncu oynayamaz.

Hakem değişecek mi?

Bu şartlarda aynı hakemin devam etmeyeceği kanısındayım. TFF yeni bir hakem atayacaktır. Federasyon bugün verdiği karar ile hakemin maçı tatil etmesini yerinde bulmayıp hakemin yanlış bir tahlilde bulunduğunu kayıt altına atmış oldu. Dolayısıyla güvenmediği bir hakemle bu maçı tekrar ettirmeyeceğini düşünüyorum.

Beşiktaş seyircisi gidebilecek mi?

Müsabakanın seyircisiz oynaması kararı alındığı için maç seyirci olmadan oynanacak. Ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe seyircisi olmayacak.

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