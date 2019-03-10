Ersun Yanal'ın basın toplantısını yarıda kesen tezahürat
Medipol Başakşehirlilerin yaptığı tezahürat, Ersun Yanal'ın basın toplantısının bir süre aksamasına sebep oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli teknik adamın konuşmalarının sonuna gelinirken, stüdyoya yakın koridordan gelen sesler Yanal'ın toplantısının yarıda kesilmesine sebep oldu.
Tezahüratların Başakşehir tarafından geldiği ortaya çıktı. Ev sahibi takımın yetkilileri, futbolcularla birlikte yakından geçerken, "Az olanlar değil, inananlar kazanır. Siz şampiyon olun, İstanbul'u yakalım" şeklinde sloganlar attılar.
O sırada Ersun Yanal, soru soran muhabirin durmasını söyledi ve yüksek sese dikkat kesilerek sloganları anlamaya çalıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle