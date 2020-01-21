Ersun Yanal'dan PFDK tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, Muric'in PFDK'ye sevk edilmesi konusunda, "Fenerbahçe, bir oyuncusunun olmaması yüzünden ağıt yakacak değil. Bir oyuncu yok diye sahada olmayacak değiliz. Bizim alışkanlıklarımız var. Şampiyonluklar ve her maçı kazanmak için sahaya çıkmak. Büyük bir kulübüz ama herkes şunu iyi bilmelidir, Sayın başkanımız Ali Koç'un yaptığı açıklamalardaki satır araları doğru okunmalı. Bunları doğru okuduğumuzda Fenerbahçe'yle ilgili yapılan yorumlar daha net açıklanacaktır. Niyet okuyuculukla bir karar vermek ne kadar doğru, bakacağız, kararı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Her kupaya aday olduklarını anlatan Ersun Yanal, "Bu yolda yürüyeceğiz. Bir iki oyuncudan çok Fenerbahçe'nin güçlü duruşu gerekli. Biz güçlüyüz. Başkanımızın dün gece yaptığı açıklamalarda hepsi net bir şekilde ortaya konuldu. Bütün kulüplerin olduğu gibi Fenerbahçe'nin de önünde sorunları var. O sorunları aşmakta satır aralarının iyi okunması gerekiyor. Türkiye'nin futbolda değiştireceği bir yol varsa, bu yolun en büyük lokomotifi Fenerbahçe olacaktır." diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor karşısında oyuncularının gösterdiği performansı da öven Ersun Yanal, "Çok büyük sorun yaşamadan tur atladık. Saha içinde oyunun kontrolünü bizdeydi. Oyuncularımı tebrik ederim. Son 8 takım arasına kaldık. Kupayı kazanmayı hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Uzun bir süre sonra forma giyen Mehmet Ekici'yle ilgili Ersun Yanal, şu değerlendirmede bulundu:

"Mehmet'in uzun süre oynamaması önemli. Bir devre oynamadı. Buradaki toplantıda Mehmet'le ilgili söylediklerimi hatırlıyorum. Gönül kadroya almak isterdi. Uzun süre çalıştığım bir oyuncu. Şu an bizimle beraber. Bütün oyuncularımızı sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyoruz. Mehmet de onlardan birisi."

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