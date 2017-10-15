İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Sonuçlar hakkında konuşan Ersun Yanal, "Travmatik skorlar. Bu sonuçlar Trabzonspor'a ve oynatmak istediğimiz takıma uygun skorlar değil. Bir hafta önce Beşiktaş ile oynadığımız oyun, Başekşehir, Fenerbahçe maçları, buradaki sonuçlar... Biz büyük takımız. Bizim öyle oynamamız gerekiyor. Trabzonspor iyi bir takım, saha içerisindeki bu dağınıklığın ve kaybolan takım olgusunun yarattığı sonuç ortada. Bunun düzelmesi gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa, camianın, yönetimin, teknik direktörün masaya yatırması ve yapması gerekiyor." dedi.

'GÜVEN SORUNUMUZ YOK'

Yönetim ile maçın ardından yaptıkları görüşme ile ilgili bilgi veren Ersun Yanal, "Yönetim ile birbirimize güvenimizde en ufak bir sorun yok. Gerekenleri oturup masaya yatırmak gerektiğini konuştuk. Trabzonspor için en iyi karar ne ise alınır. Cesur bir şekilde kararları alarak, Trabzonspor'un bundan sonraki maçları için planlama yapılır. Altına imza atacağım kararlar birliktelikle alınacaktır." diye konuştu.

İSTİFA AÇIKLAMASI

İstifa tezahüratlarıyla ilgili görüşü sorulan Yanal, "Trabzonspor, 33-34 senedir problem yaşıyor, şampiyonluk yaşamıyor. Burada bu gerginlik her zaman var. Sürekli yarışın içerisinde olmak isteniyor ve bu doğal. bu 33-34 yılda, sanırım 43 tane teknik adam göreve gelip gitmiş. Aynı şekilde oyuncular gitmiş gelmiş. Bu gibi sorunlarda hemen sonuç alınması istenir. Hemen sonuç alınma kavramı da oldukça maliyetlidir. Trabzonspor beni haklı çıkaracak, çok değerli oyuncular var bu takımda. Ülkede Türk oyuncular tartışılırken, Trabzonspor'un ortaya çıkardığı isimler var. Fotoğrafın diğer tarafı ise takım olma olgusu, bunu da kısa sürede tamamlayacaklar. Doğru hamleler yapıldığında zamanla iyi şeyler ortaya çıkacak. Bu takım, bunu yapabilecek yetenekte." açıklamasını yaptı.