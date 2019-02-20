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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.02.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan takıma eleştiri! En kötü...

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Ersun Yanal'dan takıma eleştiri! En kötü...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolculardan Skrtel, Zenit maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin ligdeki hücum performansına yönelik olarak gelen soruları da yanıtlayan Yanal, "Beceri oranına bakarsak, ligin en kötü takımlarından biriyiz." dedi.

Ersun Yanal'ın açıklamaları şöyle:

"Hem Fenerbahçe'nin hem Zenit'in güçlü yönleri var. Birinci devresi 1-0 bizim lehimize kapandı. Bu avantajı kullanmak ve kendi güçlü yönlerimizi rakibe kabul ettirmek istiyoruz. Rakibimizin hücum yönlerini iyi çalıştık. Bu ataklarına da hem hücum hem savunma anlamında karşılık vermek yarınki en önemli planımız. Turu geçmek istiyoruz."

Soru: "Genelde hücum tercihlerinde istenilen sergilenemiyor. Nasıl bir planınız var?"

Yanıt: "Kullandığımız oyuncuların hücum güçleri ortada. Oynadığımız maçlardaki beceri oranımıza bakarsak, ligdeki en kötü takımlardan birisiyiz. Topu kaleye gönderme konusuna kadar bir sorunumuz görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistikleri bizden daha iyi. Sorun topu içeri sokmak, bunun sayısını artırmak. Bizim de beklentimiz bu."

Soru: "Avrupa Ligi'nde tur geçmek mi, Beşiktaş derbisini kazanmak mı?"

Yanıt: "İki maçı da isterim. İki maçı da ayıramam, öyle bir şansımız yok. Zenit'in iyi bir kadrosu var. Tek dezavantajları, liglerindeki ara nedeniyle maç oynayamamak. Rakibimizin güçlü yönlerini biliyoruz. Bu güçlü yönlerini tutup, bizim güçlü yönlerimizi rakibe kabul ettirmeye çalışacağız."

Martin Skrtel: "Zenit karşısında bizi nelerin beklediğini gayet iyi biliyoruz. Çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum. Buraya geri dönmek çok güzel. 3.5 yıl burada oynadım ve aklımda sadece güzel anılar var. Benim geleceğimin hiçbir önemi yok. Tamamiyle Zenit maçına odaklanmış durumdayız. Ondan sonra ne olacağına oturup bakacağız. Daha önce yeni statla ilgili şeyler duymuştum. Gördükten sonra olumlu anlamda şaşırdım. Ben buradayken eski statta oynuyorduk. Oranın şartları çok farklıydı."

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