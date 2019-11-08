Ersun Yanal duramadı! Tolga Ciğerci...
Fenerbahçe'nin liderlik hedefiyle çıktığı Kasımpaş karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal saha kenarından sık sık orta saha oyuncularına uyarılarda bulundu.
Emre Belözoğlu'nun yokluğunda yerine Tolga Çiğerci'ye görev vere Ersun Yanal, orta sahada yaşanan sıkıntılar nedeniyle oyuncularını sürekli kenara çağırıp uyardı.
Tecrübeli teknik adam özellikle Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'ye sık sık uyarılarda bulundu ve yapmaları gerekenleri söyledi.
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