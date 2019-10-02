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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: Derbide 2 puanı biz kaçırdık!

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Ersun Yanal: Derbide 2 puanı biz kaçırdık!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbide galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Dün gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapan Yanal, derbi dahil birçok konuda görüşlerini paylaştı. Derbide sadece trafik sıkıntısı yaşandığını belirten Ersun Yanal, “Patırtısız gürültüsüz geçti. Ne küfür edildi ne bir şey atıldı” dedi. Derbideki penaltı tartışmasına da değinen Yanal, “Penaltı değil, öncesinde de çok net el olduğunu gördüm ben de” diye konuştu.

G.Saray’ın kötü olduğuna inamadığını belirten Yanal, “Bizim stratejimiz tuttu. G.Saray da pozisyona girdi ama 2 puanı biz kaçırdık.

KURAL HATASI

G.Saray 2 pozisyon yakaladı ve ikisini de biz çıkarken kaptırdık. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Bence galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz G.Saray’ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular” dedi.

Hakemlere güvendiğini söyleyen Yanal, “Daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Cüneyt Hoca derbiyi yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu’nun oyunun aklı, şefi ve karakteri olduğunu belirten Yanal, Volkan Demirel için de şunu söyledi: “Bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim. Oynamasından yana tavır da gösterdim.”

Ersun Yanal: Derbide 2 puanı biz kaçırdık

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