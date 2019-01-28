Ersel Uzğur: Aldığımız puan önemli
Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, futbolcularının Trabzonspor maçındaki iyi oyununun kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Uzğur, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettikleri Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının iyi mücadele ederek güzel oynadığını belirtti.
Gole kadarki bölümde pozisyon olabilecek çok sayıda atakları olduğuna dikkati çeken Uzğur, "Geçen haftadan sonra oyuncularımızın gayreti, iyi oyunu bizi sevindirdi. Golü bulduktan sonra ilk topta golü yememiz, psikolojik olarak bizi biraz geriletti, Trabzonspor'u daha da morallendirdi." dedi.
Uzğur, son bolümde iki takımın da gol fırsatları bulduğunu dile getirerek, "Böyle maçlarda kaybedebilirsiniz de ama berabere kaldık. Önemli olan aldığımız puandır. Oyuncularımızın gösterdiği gayret bundan sonraki maçlarda bize moral oldu. Bundan sonra içeride daha başarılı maçlar oynayacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle