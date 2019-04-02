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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.04.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Taraftarlar Adem’in üzerine oynuyorlar"

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Erol Bulut: "Taraftarlar Adem’in üzerine oynuyorlar"

E.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek, sahadan 2-0 galip ayrılacaktık. Bugün burada skora üzülmemiz lazım aslında. İkinci maçı kazanarak adımızı finale yazdırmak istiyoruz” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yakaladıkları pozisyonlara rağmen elde edilen sonuç için üzgün olduklarını belirten Bulut, “Maçtan önce futbolcularıma verdiğim taktiği en iyi uyguladıkları için tebrik ediyorum. Milli takım arasında iyi çalıştık taktik olarak. Bugün burada skora üzülmemiz lazım aslında. Kalemizde hiçbir pozisyon vermedik. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilirsek 2-0 galip ayrılacaktık. Galatasaray’a karşı yine de iyi bir skor. Galatasaray 10 kişi de kalsa baskılı oynamaya çalışıyor. Bir iki pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Bu ayın sonunda ikinci maçı oynayacağız. O maçta yakaladığımız pozisyonları değerlendirip, adımızı finale yazmak istiyoruz” dedi.

“Kamara faydalı olacak”

Kamara’nın performansı hakkında açıklamalarda bulunan Bulut, “Kamara’nın kalitesi belli. Transferin son gününde takıma kattık. Eski kulübünde fazla dakika bulamamıştı. Geldikten sonra ufak bir sakatlık yaşadı. Sivas maçında oynattık ama orada da sakatlandı. Bu onu biraz geri attı onu. Bugün kullanmak istedik. Etkili de oldu. Bundan sonraki haftalarda bize faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlar Adem’in üzerine oynuyorlar”

Bir basın mensubunun Adem Büyük’ün saha içindeki agresif tavırları hakkındaki soruya ise Bulun şu cevabı verdi:
“Adem çok tecrübeli bir futbolcu. Kalitesi belli. Onun üzerine rakip taraftar fazla oynuyor. Ligde en çok faul yapılan isimlerden biri Adem. Hakemler de bazen ona yapılan faulleri vermiyor. Onla çok iletişim içindeyiz. O bizim takımımızda yararlı bir oyuncu. Kasımpaşa’da defans yapmazdı bizde iki yönlü oynuyor. Daha fazla gol ve asist yapsa daha mutlu olacağız ama o bizim için önemli bir isim. Sonuna kadar yararlanacağız ondan.”

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