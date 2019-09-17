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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.09.2019 - 00:11, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Ligde bulunduğumuz konumu kaybetmek istemiyoruz"

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Erol Bulut: "Ligde bulunduğumuz konumu kaybetmek istemiyoruz"

Süper Lig'de lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Ligde bulunduğumuz konumu kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Ligin 4. haftasında 3-1 galip geldikleri Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, ligin ikincisine karşı oynadıklarının bilincinde olarak, sahaya kazanmak ya da en kötü bir puan almak için çıktıklarını söyledi.

"Ligde bulunduğumuz konumu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Bulut, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık ancak ilk yarıda bir gol yedik. İlk yarının sonuna doğru attığımız gol bizi canlandırdı. İkinci yarıda baskılı oynama isteğimiz vardı. Rakibe önde basmaya başladık ve nitekim de ikinci golü bulduk. Ondan sonra üçüncü golü de atınca oyunun yüzde 90'ı elimizdeydi. İkinci yarıda maç boyunca baskılı oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Efecan Karaca'nın sakatlığıyla ilgili soru üzerine Bulut, oyuncusunun zaten bir sakatlığı olduğunu, oyuna da iğneyle çıktığını belirtti.
Erol Bulut, yedek kulübesinden gelen oyuncularının iyi katkı verdiğini aktararak, bunun da kendileri için bir avantaj olduğunu kaydetti.

Erol Bulut'un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama ise şöyle:

"4'ü de atabilirdik"
"Bugün en kötü ihtimalde 1 puan alarak liderliği korumak istiyorduk. İyi başladık ama yediğimiz golden sonra attığımız gol bizi canlandırdı. 4'ü de atabilirdik, kaçırdığımız pozisyon da var. Kazandığımız için mutluyuz, olduğumuz pozisyonu koruduk."

"Fenerbahçe'nin savunma arkasına atılan toplarda..."
"Fenerbahçe'nin dikine ve savunma arkasına atılan toplarda sıkıntıları olduğunu görürsünüz. Baskıda da hata yapıyorlar. İlk yarıda da bunları denedik. Yaptığımız analizleri futbolcular sahaya iyi yansıttı. 3-1 kazandık ve mutluyuz."

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