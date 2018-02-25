Erman Toroğlu: Quaresma, Cüneyt Çakır'ı kurtardı
Beşiktaş'ın, Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı A Spor'da Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş'ın 1-0 geriden gelip Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Erman Toroğlu açıklamalarda bulundu.
İşte Toroğlu'nun açıklamalar:
"Quaresma herkesi kurtardı. Yardımcı hakemi, Cüneyt Çakır'ı, Şenol Güneş'i bile kurtardı. Şenol Güneş'in yaptğı yanlışı da kurtardı."
"NEGREDO OYNAMALIYDI"
Fenerbahçe stadında oynarsan Vagner Love'u oynat. Ancak bu maçta Negredo lazımdı. Talisca yok ve sen sürekli kanatlardan geliyorsun. Babel dışında kafa vuracak adamın yok. Negredo yedekte. Negredo'nun yaptığı işleri Vagner Love yapamıyor ve en önemlisi kafa vuramadı."
"TOLGAY MÜTHİŞ TOP OYNADI"
"Tolgay bugün müthiş top oynadı. Topsuz oyunda, toplu oyunda. Gidiyor, basıyor. Topu alıp, açıyor. Beşiktaş'ın en iyi 3 adamından biri. Bu adamı oynatmıyor Şenol Güneş. Nasıl oluyor peki? Tolgay'ı her maç Oğuzhan'a tercih ederim ben."
Erman Toroğlu öte yandan Cüneyt Çakır'ın kararları hakkında, ""Fenerbahçe'nin ilk attığı gol ofsayt. Cüneyt Çakır bunu nasıl yakalasın? Arkada bir Beşiktaşlı var. Kaleci tek kaldı onu hiç beklemiyordu. Kaleci dışarıda kalınca psikolojik olarak verdi. Ancak Dünya kupasında maç yönetecek hakemin orada karar vermesi lazım. Maç şu golle biterse baya ağır olur." diye konuştu.
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