Erling Haaland'ı tutabilen yok! Çılgın performans...
Red Bull Salzburg'un 19 yaşındaki Norveçl forveti gollerine kaldığı yerden devam ediyor.
Avrupa, 19 yaşındaki forvet Erling Braut Haaland'ı konuşuyor. Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken genç forvet takımı Red Bull Salzburg ile harika bir peformans sergiliyor.
Salzburg'un 19 yaşındaki Norveçl forveti Erling Braut Haaland, Wolfsberger'i 3-0 yendikleri maçta 3 gol attı ve bu sezon 5. kez hat-trick yaptı!
Dev takımların radarına giren Haaland, bu sezon oynadığı 18 maçta 27 gole ulaşarak inanması güç bir performansa imza attı.
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