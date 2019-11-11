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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11 Kasım 2019 - 15:49,

Leicester City'den güldüren Çağlar Söyüncü paylaşımı!

Leicester City'nin yaptığı renkli Çağlar Söyüncü paylaşımı futbolseverleri güldürdü.

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Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen temsilcimiz Çağlar Söyüncü, İngiltere'de yine gündem oldu.

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Genç futbolcunun takım arkadaşı Maddison, gol sevincinde Çağlar'ın kendisini havaya kaldırdığı fotoğrafı paylaştı.

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Maddison, efsane çizgi film Simba'ya göndermede bulunarak, "Çağlar bana kendimi Simba gibi hissettirdi." yazdı.

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Çağlar Söyüncü'nün bu paylaşıma cevabı ise görülmeye değerdi.

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Genç yıldız, takım arkadaşına, "Merak etme arkadaşım emin ellerdesin." yazdı.

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İkili arasındaki bu renkli diyaloğa sonradan dahil olan Leicester City ise güldüren bir paylaşıma imza attı.

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Kulübün resmi hesabı, Simba'nın meşhur sahnesine atıfta bulunarak Çağlar Söyüncü ve Maddison'un fotoğrafına montaj yaptı.

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İngiliz ekibi, söz konusu paylaşıma, "Bunu kim yaptı?" yazdı.

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Leicester City'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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Bu sezon ligde 12 resmi maçta süre alan Çağlar Söyüncü, artık İngiliz taraftarın gönlüne taht kurdu.

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12 maça 1 gol ve 1 asist sıkıştıran yıldız oyuncu, takımın en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in, Altınordu günlerini hatırlıyoruz...

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