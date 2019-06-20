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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naci KÜÇÜK
20.06.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Ergin Ataman, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Ultraslan...

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Ergin Ataman, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Ultraslan...

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final maçı öncesinde Hürriyet’e konuştu.

“10 yıllık şampiyonluk hasretine Fenerbahçe’yi yenip son vermek istiyoruz” diyen Ergin Ataman, “ Anadolu Efes ve Galatasaraylı, tüm dostlarımı yanımda görmek istiyorum. Eminin Galatasaray ve Ultraslan da yarın bizimle olacaktır” dedi.

Final serisi ile sözlerine başlayan Ergin Ataman, “ Türkiye’de az rastlanacak nitelikte bir final maçı olacak. İki takımda Avrupa’nın bu sezon flaş takımları oldular. İki takımda birbirine çok denk. Ama biz, saha ve seyirci avantajımızı kullanıp kazanmak istiyoruz. Bu sene Fenerbahçe ile kendi sahamızda 5 maç yaptık, bunun 4’ünü kazandık. Yarın da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Biz Anadolu Efes olarak bu sezonun flaş takımıyız. Fenerbahçe’yi, Final Four’da yarı finalde yenip Euroleague’de final oynadık. Anadolu Efes 10 yıldır şampiyon olamıyor. En son 2009 yılında ben antrenör iken şampiyon olmuştuk. Bu hasrete son vermek istiyoruz” dedi.

Galatasaray ve Ultraslan’ın tüm sezon boyunca kendisini desteklediğini belirten Ergin Ataman, “Galatasaray taraftarları, aynen Anadolu Efes taraftarı gibi bütün sezon boyunca destek verdiler bana. Gerek salonda, gerek kamuoyunda...Yarın da bu desteği Euroleague'de olduğu gibi hissedeceğim ben.  Geçmişte yanlış anlaşılmalardan dolayı bazı tatsızlıklar oldu. Buna en çok üzülenlerin başında da ben geliyorum. Ama şunu da biliyorum ki, Ultraslan’ın da, benim Türkiye’de ve Avrupa’da başarılı olmamı gönülden istiyorlar. Çünkü biz geçmişte birlikte çok güzel anılarımız, başarılarımız oldu.

Sadece bugün değil, tüm Eurolegue sezonu boyunca bana gönülden destek verdiler. Yarın da tüm Anadolu Efeslileri, Galatasaraylıları, Ultraslan'ı, tüm dostlarımı yarın yanımda görmek istiyorum. Ultraslan, Galatasaray’ın ayrılmaz bir parçası.  Geçmişte yaşadığımız tatsızlıklardan ben çok üzüldüm. Onların da aynı duygular içinde olduğunu hissediyorum. Ayrıca Galatasaray ile oynadığımız yarı final serisi son maçında tüm salonun beni alkışlaması benim için çok önemli bir olaydı. Rakip takım taraftarının bir antrenörü alkışlaması Türkiye’de az rastlanır bir durum. Ondan beri de ben bu konuda çok müsterihim, mutluyum. Onlara teşekkür ediyorum.

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