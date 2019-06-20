Ergin Ataman, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Ultraslan...

“10 yıllık şampiyonluk hasretine Fenerbahçe’yi yenip son vermek istiyoruz” diyen Ergin Ataman, “ Anadolu Efes ve Galatasaraylı, tüm dostlarımı yanımda görmek istiyorum. Eminin Galatasaray ve Ultraslan da yarın bizimle olacaktır” dedi.

Final serisi ile sözlerine başlayan Ergin Ataman, “ Türkiye’de az rastlanacak nitelikte bir final maçı olacak. İki takımda Avrupa’nın bu sezon flaş takımları oldular. İki takımda birbirine çok denk. Ama biz, saha ve seyirci avantajımızı kullanıp kazanmak istiyoruz. Bu sene Fenerbahçe ile kendi sahamızda 5 maç yaptık, bunun 4’ünü kazandık. Yarın da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Biz Anadolu Efes olarak bu sezonun flaş takımıyız. Fenerbahçe’yi, Final Four’da yarı finalde yenip Euroleague’de final oynadık. Anadolu Efes 10 yıldır şampiyon olamıyor. En son 2009 yılında ben antrenör iken şampiyon olmuştuk. Bu hasrete son vermek istiyoruz” dedi.

Galatasaray ve Ultraslan’ın tüm sezon boyunca kendisini desteklediğini belirten Ergin Ataman, “Galatasaray taraftarları, aynen Anadolu Efes taraftarı gibi bütün sezon boyunca destek verdiler bana. Gerek salonda, gerek kamuoyunda...Yarın da bu desteği Euroleague'de olduğu gibi hissedeceğim ben. Geçmişte yanlış anlaşılmalardan dolayı bazı tatsızlıklar oldu. Buna en çok üzülenlerin başında da ben geliyorum. Ama şunu da biliyorum ki, Ultraslan’ın da, benim Türkiye’de ve Avrupa’da başarılı olmamı gönülden istiyorlar. Çünkü biz geçmişte birlikte çok güzel anılarımız, başarılarımız oldu.

Sadece bugün değil, tüm Eurolegue sezonu boyunca bana gönülden destek verdiler. Yarın da tüm Anadolu Efeslileri, Galatasaraylıları, Ultraslan'ı, tüm dostlarımı yarın yanımda görmek istiyorum. Ultraslan, Galatasaray’ın ayrılmaz bir parçası. Geçmişte yaşadığımız tatsızlıklardan ben çok üzüldüm. Onların da aynı duygular içinde olduğunu hissediyorum. Ayrıca Galatasaray ile oynadığımız yarı final serisi son maçında tüm salonun beni alkışlaması benim için çok önemli bir olaydı. Rakip takım taraftarının bir antrenörü alkışlaması Türkiye’de az rastlanır bir durum. Ondan beri de ben bu konuda çok müsterihim, mutluyum. Onlara teşekkür ediyorum.