Kostas Sloukas'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza!
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas'ın, sarı-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade ediliyor.
Eurohoops'un haberine göre Olympiakos'un geri döndürmeye çalıştığı Yunan basketbolcu, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmeye karar verdi.
Sloukas'ın 3 yılda yaklaşık 6 milyon Euro kazanacağı iddia edildi. Olympiakos aynı sözleşme süresiyle birlikte 5.4 milyon Euro'ya kadar çıksa da, yıldız oyuncunun son kararı İstanbul'da kalmak oldu.
Yunanistan'da sporcular için ödenen yüksek vergilerden dolayı transferin gerçekleşemediği vurgulandı. Olympiakos'un verdiği 5,4 milyon Euro'luk ücretin kulübe faturasının 11 milyon Euro, Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifinin ise sarı-lacivetlilere 7,5 milyon Euro olarak faturalandırıldığı vurgulandı.
Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği isimlerden olan Kostas Sloukas, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti.
Obradovic serinin 7. ve son maçında oyuncularına güvendiğini söyledi...
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