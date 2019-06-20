Kostas Sloukas'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKostas Sloukas'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza!
GeriBasketbol Kostas Sloukas'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Süleyman ARAT
20.06.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Kostas Sloukas'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kostas Sloukas'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas'ın, sarı-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade ediliyor.

Eurohoops'un haberine göre Olympiakos'un geri döndürmeye çalıştığı Yunan basketbolcu, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmeye karar verdi.

Sloukas'ın 3 yılda yaklaşık 6 milyon Euro kazanacağı iddia edildi. Olympiakos aynı sözleşme süresiyle birlikte 5.4 milyon Euro'ya kadar çıksa da, yıldız oyuncunun son kararı İstanbul'da kalmak oldu.

Ergin Ataman iddialı Gerçekleri tarih yazar...
Ergin Ataman iddialı! "Gerçekleri tarih yazar..."

Yunanistan'da sporcular için ödenen yüksek vergilerden dolayı transferin gerçekleşemediği vurgulandı. Olympiakos'un verdiği 5,4 milyon Euro'luk ücretin kulübe faturasının 11 milyon Euro, Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifinin ise sarı-lacivetlilere 7,5 milyon Euro olarak faturalandırıldığı vurgulandı.

Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği isimlerden olan Kostas Sloukas, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti.

Obradovic serinin 7. ve son maçında oyuncularına güvendiğini söyledi...

"Burada kimsenin başına bir şey gelmez"Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın ailesini bu maça getiremediğini ve cuma günkü maça Fenerbahçeli antrenör, basketbolcu ve yönetici ailelerini davet etmesi ile ilgili olarak, "Herkes, her yere gelmek için özgürdür. Burada kimsenin başına bir şey gelmez. Ben 6 yıldır buradayım. Herhangi bir şey oldu mu? Bu salonda herhangi bir kişi ve takımla sorun yaşadık mı?" dedi.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak? Afrika Kupası maçları hangi kanalda?
Avrupa Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Kostas Sloukas'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza!
Beşiktaş'tan kadroya sınırlama kararı!