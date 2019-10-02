Eren Derdiyok kayıplara karıştı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEren Derdiyok kayıplara karıştı!
GeriFutbol Eren Derdiyok kayıplara karıştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
02.10.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Eren Derdiyok kayıplara karıştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

- SÜPER Lig'de beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe'ye bu sezon Galatasaray'dan en büyük gol silahı olarak gelen Eren Derdiyok, kulübeyi mesken tuttu.

Kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim gibi kulüplerde forma giyerek 2014'te Süper Lig'de Kasımpaşa'ya gelen Türk asıllı İsviçreli golcü, 2016 yılında Galatasaray'a 4 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret aldığı sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren, yeni bir başlangıç hedefiyle geldiği Göztepe'de de umduğunu bulamadı.

Ligin ilk 3 maçında ilk 11'de forma giyen, ancak skora hiç katkı yapamayan futbolcu, Başakşehir'den Napoleoni'nin transfer edilmesi ve Jerome'un iyileşmesiyle kızağa çekildi. Son 3 lig maçında yedek kulübesini mesken tutan Eren Derdiyok, Çaykur Rizespor deplasmanında 30 dakika oynayıp Konyaspor ve Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarında oyuna bile giremedi. Eren Derdiyok, Göztepe formasıyla tek golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig temsilcisi Yozgatspor'a attı. Ligde bu sezon oynadığı 6 maçta yalnız 2 gol atıp 18 takım arasında en kısır ekip olan sarı-kırmızılılarda diğer forvetler Jerome, Napoleoni, Deniz Kadah da henüz siftah yapamadı.

Diğer taraftan, Göztepe'nin Bornova Stadı'nda cumartesi günü saat 17.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Göztepe, 11 kişi yapamadığını 10 kişi kalınca yaptı
Göztepe, 11 kişi yapamadığını 10 kişi kalınca yaptı!

Eren Derdiyok kayıplara karıştı

Eren Derdiyok kayıplara karıştı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fikret Orman aday olmayacak
Yücel İldiz: "Denizlispor olarak futbolun gereği neyse sahada yapacağız"
Antalyaspor’da savunmanın yıldızı Bahadır Öztürk!
Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman?