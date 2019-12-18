Enes Ünal gol attı, Valladolid kupada turladı!

İspanya Kral Kupası'nda Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid ile Tolosa karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Enes Ünal ile öne geçen Valladolid, 57. dakikada Aguado ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Aguado çıktı ve Valladolid, Tolosa'yı 3-0 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda tur atladı.

Valladolid'de Enes Ünal, 45 dakika oynadı ve bu sezon 15. maçında 2. kez ağları sarstı.

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