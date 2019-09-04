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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.09.2019 - 23:25, Son Güncelleme:

Emre Can resmen çıldırdı

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Teknik direktör Maurizio Sarri tarafından Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, hocasının kendisine bu konuda söz verdiğini ancak verdiği sözü tutmadığını savunarak ateş püskürdü.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can, Devler Ligi kadrosunda yer almadığını öğrenince hocası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk asıllı Alman futbolcu, Sarri'yi dürüst olmamakla suçlayarak "Oldukça kızgınım. Benim için çok büyük bir şok oldu çünkü kendisi bana bu konuda söz vermişti. Ancak kadroda olmadığımı bir dakika bile sürmeyen bir telefon görüşmesiyle öğrendim. Bana listede olmamamla alakalı hiçbir sebep sunmadı" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'den teklif aldığı konuşulan Türk asıllı Alman yıldız, teklifi doğrularken, "Paris beni isteyen takımlardandı ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak şartıyla Juve'de kalmaya karar vermiştim" dedi.

Emre Can, Liverpool Echo isimli internet sitesinde bu açıklamaları çıktıktan sonra, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Juventus'a her zaman minnettar kalacağını söyleyen başarılı oyuncu, "Özellikle sakatlığım süresince bana destek verdiler ve yanımda oldular. Juventus ve takım arkadaşlarıma saygısızlığın ötesinde, başarılı olmak benim ilk hedefim oldu. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim ve sahada savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Emre Can resmen çıldırdı

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Emre Can resmen çıldırdı

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