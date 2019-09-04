Emre Can resmen çıldırdı
Teknik direktör Maurizio Sarri tarafından Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, hocasının kendisine bu konuda söz verdiğini ancak verdiği sözü tutmadığını savunarak ateş püskürdü.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can, Devler Ligi kadrosunda yer almadığını öğrenince hocası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türk asıllı Alman futbolcu, Sarri'yi dürüst olmamakla suçlayarak "Oldukça kızgınım. Benim için çok büyük bir şok oldu çünkü kendisi bana bu konuda söz vermişti. Ancak kadroda olmadığımı bir dakika bile sürmeyen bir telefon görüşmesiyle öğrendim. Bana listede olmamamla alakalı hiçbir sebep sunmadı" ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain'den teklif aldığı konuşulan Türk asıllı Alman yıldız, teklifi doğrularken, "Paris beni isteyen takımlardandı ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak şartıyla Juve'de kalmaya karar vermiştim" dedi.
Emre Can, Liverpool Echo isimli internet sitesinde bu açıklamaları çıktıktan sonra, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Juventus'a her zaman minnettar kalacağını söyleyen başarılı oyuncu, "Özellikle sakatlığım süresince bana destek verdiler ve yanımda oldular. Juventus ve takım arkadaşlarıma saygısızlığın ötesinde, başarılı olmak benim ilk hedefim oldu. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim ve sahada savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle