Galatasaray'ın rakibi PSG'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı.
Galatasaray, PSG ile 1 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de İstanbul'da, 11 Aralık Çarşamba TSİ 20.00'de ise deplasmanda karşılaşacak.
PSG'nin Devler Ligi kadrosu şu isimlerden oluştu:
Kaleci: Navas, Rico
Savunma: Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa
Ortasaha: Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye, Di Maria
Forvet: Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Choupo-Moting
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