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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.08.2019 - 22:22, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafına girdi

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Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafına girdi

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu’na maç öncesi Başakşehirli bir kız taraftar çiçek verdi. Öte yandan Belözoğlu, Arda Turan’ın daveti ile Başakşehirli oyuncuların takım fotoğrafında yer aldı.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu’na eski takımı Medipol Başakşehir’den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı ile Belözoğlu'nun oğlu sahaya çıktı. Gümüşdağ'ın kızı, tecrübeli oyuncuya çiçek vererek, “Emre abi sen Fenerbahçeli’sin ama oğlun Ömer Başakşehirli” dedi. Öte yandan Arda Turan’ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi.

VEDAT BAŞARILAR DİLEDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Vedat Muriqi, Çaykur Rizsepor’da hocalığını yapan Okan Buruk’a maç öncesi başarı diledi. 

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, Medipol Başakşehir maçı öncesi eski hocası Okan Buruk’un yanına koştu. İstiklal Marşı’ndan sonra soluğu Medipol Başakşehir Teknik Direkötür Okan Buruk’un yanında alan Muriqi, Çaykur Rizserpor’da çalıştığı teknik ekibe maç öncesi başarı dileklerini iletti. 

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