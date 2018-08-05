Emre Akbaba için yeni teklif! Transferin gözdesi...
Sarı-kırmızılı taraftarların çok istediği, G.Saray'ın da ihtiyacı olan Emre Akbaba ile ilgili girişimler sürüyor.
Emre'nin transferi için Başakşehir ile görüşen ve 5 milyon euro'da anlaşan Alanya yönetiminin, oyuncunun bu kulübe gitmek istememesi nedeniyle transfer iptal oldu. Beşiktaş ile de adı anılan 25 yaşındaki yıldız futbolcunun, Galatasaray taraftarı olduğu ve ısrarla parçalı formayı giymek istediği biliniyor. G.Saray'ın tüm bu gelişmelerin ışığında Emre için ilk yaptığı 2 milyon euro ve futbolcu takası teklifini artırdığı ve bir kez daha Alanya'nın kapısını çaldığı bildirildi. Aslan'ın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Emre'yi ısrarla almak istediği öğrenildi.
KARAKTERLİ OYUNCU
G.Saray'ın, Süper Kupa finalindeki rakibi Akhisarspor'da teknik direktör Saffet Susic, Alanyaspor'dan eski oyuncusu Emre Akbaba hakkında övgüde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor'da beraber çalıştığı öğrencisi için, "Bütün büyük takımlarda oynayabilecek karakterli bir oyuncu" yorumunu yaptı.
UEFA'YA GÖRE YABANCI
G.Saray'ın gündemindeki Emre, UEFA'ya göre yabancı statüsünde olacak. Nedeni ise oyuncunun futbola Fransa altyapısında başlaması ve 20 yaşına kadar bu ülkede oynaması. UEFA kuralları gereği futbolcu 14-17 yaş arası hangi ülkede forma giyerse oralı sayılıyor. Emre bu nedenle UEFA'ya yabancı statüsünde kaydedilecek. (Fotomaç)
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