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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Elvis Manu'dan Trabzon’a yeşil ışık

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Elvis Manu'dan Trabzon’a yeşil ışık

Trabzonspor’un transfer listesinde olduğu iddia edilen Akhisarpsorlu Elvis Manu'dan flaş bir açıklama geldi.

Trabzonspor, Akhisarspor'da bu sezon 8 gol 4 asistlik bir performans ortaya koyan Manu'yu gündemine almıştı. Bordo-mavili kulübün oldukça geniş olan transfer listesinde bir süredir takip edilen isimlerden biri olan Elvis Manu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Manu, "Trabzonspor büyük bir takım, transfer imkanım olursa hayır demem. Ben Feyenoord için oynadım. Büyük takım için oynamak ne demek biliyorum. 45.000 taraftarın önünde oynamak benim için zor değil" dedi.

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Akhisarspor cephesi kupa finalinde Galatasaray'ı yenmek istiyor...

"Maalesef 7 yıllık Süper Lig maceramıza son verdik"Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak müsabakanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cem Kavçak, ligi kupa ile tamamlamak istediklerini ifade edip, "Maalesef yaşadığımız bazı olumsuzluklardan dolayı 7 yıllık Süper Lig maceramıza son verdik. Akhisar camiası olarak yıllardır sempati kazandık. Lige değer kattığımızı düşünüyorum. İnşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi tekrar yakalayıp, hak ettiğimiz yerlere yeniden geleceğiz. Hiç değilse ligi kupa ile tamamlamak istiyoruz. Galatasaray ligde bu kupayı ilk kazanan ve en çok kazanan. Kupayı kazanmak bu açıdan bize ayrı bir gurur verecek" dedi.
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Elvis Manudan Trabzon’a yeşil ışık

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