Elvis Manu'dan Trabzon’a yeşil ışık
Trabzonspor’un transfer listesinde olduğu iddia edilen Akhisarpsorlu Elvis Manu'dan flaş bir açıklama geldi.
Trabzonspor, Akhisarspor'da bu sezon 8 gol 4 asistlik bir performans ortaya koyan Manu'yu gündemine almıştı. Bordo-mavili kulübün oldukça geniş olan transfer listesinde bir süredir takip edilen isimlerden biri olan Elvis Manu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Manu, "Trabzonspor büyük bir takım, transfer imkanım olursa hayır demem. Ben Feyenoord için oynadım. Büyük takım için oynamak ne demek biliyorum. 45.000 taraftarın önünde oynamak benim için zor değil" dedi.
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