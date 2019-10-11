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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 11.10.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Eksik Fransa, İzlanda deplasmanında 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...

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Eksik Fransa, İzlanda deplasmanında 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...

Arnavutluk maçında sürpriz bir yenilgi yaşayan İzlanda, grubun favori ekibi Fransa’yı konuk ediyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

İZLANDA - FRANSA

Gruptaki tek mağlubiyetini A Milli Futbol Takımımız'a karşı alan Fransa'da, takımın etkili oyuncusu Mbappe oynamayacak.

Hafta sonu sakatlık geçiren as kalecileri Llorisde bir diğer önemli eksikleri.

Bunların yanı sıra Ferland Mendy, Umtiti, Aymeric Laporte, Pogba da bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kaybetmeleri durumunda işleri iyice zora sokacak olan İzlanda ise, zorlu mücadeleden puan alarak ayrılma amacında.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Aralarında oynadıkları son 5 maçın 4’ünü konuk ekip Fransa kazandı.

- İzlanda’nın son 4 maçının 3’ü berabere bitti.

- Fransa son 10 maçında sadece 2 mağlubiyet aldı (8G).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com’dan bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin %33’lük kısmı, karşılaşmadan Fransa’nın galip ayrılacağı düşüncesinde...

- Maçın başlama düdüğü ile birlikte "Canlı Bahis" oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan canlı oyunları da “Sıradaki Gol” ve “Ev sahibi / Deplasman – Toplam Gol ALT/ÜST” bahisleri oluyor...

Eksik Fransa, İzlanda deplasmanında 3 puan peşinde iddaada öne çıkan...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Horozlar'ın başı sakatlıklar nedeniyle hayli sıkıntılı fakat Galatasaray’dan Nzonzi, Nabil Fekir, Lacazette gibi isimler de kadroya çağrılmadı. İlk maçta rakibine 4 atan Fransa eksik isimlere rağmen geniş kadro rotasyonuyla dikkat çekiyor. Sakat oyuncuların yokluğunda Pavard, Varane, Kante, Matuidi, Griezmann, Lemar, Coman gibi iyi seçenekleri var.

Arnavutluk deplasmanında son 10 dakikada yediği gollerle sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılan İzlanda, önemli bir yara aldı. Onlarda da orta alandan kaptan Aaron Gunnarsson ile forvetten Björn Sigurdarson sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Başkent Reykjavik’te oynanacak 90 dakikada kadro kalitesiyle Fransa’yı 3 puana yakın görüyorum.

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Fransa'nın golcüsü Giroud'yu yakından tanıyalım...

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