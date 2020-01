Ekpe Udoh, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Transfer mi oluyor?

Fenerbahçe Beko'nun tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunda önemli katkısı olan Ekpe Udoh, Türkiye'ye dönüş sinyali verdi.

Çin'de Beijing Ducks takımında forma giyen Udoh, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Amerikalı oyuncu, ''Birçok Türk taraftar soruyor. Bu sene gelemem ama belki ileride olabilir...'' sözlerini kullandı.

Udoh'un Fenerbahçe'ye dönüş sinyali ise taraftarları heyecanlandırdı.

S/O my Turkish fans for still rocking with me!!

Not this year but maybe just maybe in the future...

✌🏿