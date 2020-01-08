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Basketbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Ekpe Udoh, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Transfer mi oluyor?

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Ekpe Udoh, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Transfer mi oluyor?

Kariyerini Çin'de sürdüren Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunda önemli katkısı olan Ekpe Udoh, Türkiye'ye dönüş sinyali verdi.

Çin'de Beijing Ducks takımında forma giyen Udoh, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Amerikalı oyuncu, ''Birçok Türk taraftar soruyor. Bu sene gelemem ama belki ileride olabilir...'' sözlerini kullandı.

Udoh'un Fenerbahçe'ye dönüş sinyali ise taraftarları heyecanlandırdı.

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