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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
20.10.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Edgar Le Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

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Edgar Le Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Lille'den bedelsiz olarak kadrosuna kattıktan sonra Feyenoord'a kiraladığı Edgar Le, transfer süreci ve Bordo Mavililer'e geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Algemeen Dagblad gazetesinin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Portekizli stoperin röportajından öne çıkanlar bölümler şu şekilde:

"Trabzon şehrini görme şansım hiç olmadı. Kontratımı Paris'te imzaladıktan sonra Feyenoord'a kiralandım. Utrecht ile oynadığımız maçta sahaya çıktığım vakit takım arkadaşlarımın hepsini tanımıyordum. Herkesin elini sıkmıştım ama arka arkaya 20 kişinin elini sıktığınızda hepsinin ismini hatırlayabilir misiniz ki? Ancak özürlerin bir önemi yoktur.

Stadyumdaki taraftarlar benim adımı biliyordu. Bu, harika bir tecrübeydi. Tezahüratlarda sürekli adımı haykırdılar. Bu da beni çok iyi hissettirdi. Elbette herkesle iletişim kurabiliyorsanız bu, işinizi daha da kolaylaştırır. Saha dışında Marcos Senesi, Eric Botteghin, Leroy Fer, Luis Sinisterra ve Renato Tapia ile görüşüyorum. Hem İspanyolca hem de Portekizce biliyorlar. Barcelona ve Villarreal'de oynadığım için ben de İspanyolca biliyorum. Dolayısıyla endişelenmenize gerek yok, buraya alışacağım.

Önümüzdeki yaz Trabzonspor'a dönüp dönmeyeceğim konusunda bir fikrim yok. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Sözleşmeye bakarsanız sezon bitiminde Trabzonspor'a gitmek zorundayım. Ancak burada kalmanın da benim için bir ceza olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine Feyenoord'da kendimi çok mutlu hissediyorum."

 

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