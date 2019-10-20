Trabzonspor'un zirve dansı! Ünal Karaman ile başarı geldi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un zirve dansı! Ünal Karaman ile başarı geldi...
GeriFutbol Trabzonspor'un zirve dansı! Ünal Karaman ile başarı geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
20.10.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un zirve dansı! Ünal Karaman ile başarı geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ligde 8 haftada topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek puanını elde eden Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile başarıya koşuyor.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek puanını 15'e yükselten Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı.

2010-11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011-12 sezonunda 13, 2012-13 sezonunda 13, 2013-14 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10, 2016-17 sezonunda 10, 2017-18 sezonunda 9, 2018-19 sezonunda 13 ve bu sezon ise 15 puanı hanesine yazdırdı.

"BURANIN HAMURUNDA VARIM" DİYEN KARAMAN’DAN 2 BAŞARILI SEZON

1 Haziran 2018 tarihinde Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve başlayan ve yaptığı açıklamada 'Ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım’ diyen Ünal Karaman, ligde 8'inci haftalar itibariyle bordo-mavili takımın 17 puan topladığı 2010-11 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görevini yürütürken, 9 yıl aradan sonra bu sezon elde edilen en yüksek puanda da takımın başında teknik direktör olarak yer aldı.

2010-11 sezonunda Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevini yürütürken başarıyı tadan Karaman, 2019-20 sezonunun ilk 8 haftasında yakalanan başarılı gidişata da teknik direktörlük görevinde damgasını vurdu.

FORMÜLÜ SEVGİ VE SAMİMİYET

2018-19 sezonunda Trabzonspor'u uzun bir aradan sonra Avrupa Ligi'ne taşıyan, bu sezon da ligde zirve yarışının iddialı takımları arasına sokan teknik direktör Ünal Karaman, göreve geldiği ilk sezonda 'Takımı yukarılara taşıyacak formülünüz var mı?' sorusuna, 'Bir tek şart, katıksız sevgi ve samimiyet. Kendi formülü kendi içerisinde çıkarmış olacağız. Zaman içerisinde işleyişi göreceksiniz' yanıtını vermişti.

Karaman, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada da takımdaki tüm futbolcuların aidiyetinin yüksek olduğunu ve samimiyetle mücadele ettiğini, bu durumdan da gurur duyduğunu belirtti.

FUTBOLCULARDAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Trabzonsporlu futbolcular da 4-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından mutlu olduklarını ve hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Maçta oyuna sonradan giren ve 1 gol kaydeden Yusuf Sarı, "Çok şükür geldim, golle döndüm. Ligde ilk golüm. Önemli bir sakatlık yaşadım ama döndüm, geldim gol attım. Diğer maç belki böyle olmayacak, onu bilemeyiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız" derken, golcü futbolcu Alexandar Sörloth ise Gaziantep maçında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, 'Maçın bazı bölümlerinde rakibimiz baskı kurdu ancak bunu üzerimizden çok çabuk atıp kazanmayı başardık. Ligin üst sırasında olmak gerçekten çok güzel bir duydu. Sturridge ile çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Zaten kalitesi belli bir oyuncu ve o yüzden uyum sorunu diye bir şey yok' dedi.

Sörloth, taraftarların kendisine taktığı, "Kuzey'in kralı" lakabıyla ilgili olarak ise, "Dünyaca ünlü diziden alıntı yaptılar. Sosyal medyadan da benim önüme çok sayıda taraftar paylaşımı düşüyor. Bunun kesinlikle hoşuma gittiğini söyleyebilirim, hepsine teşekkür ediyorum. Tabii ki gol krallığını isterim ancak benim öncelikli amacım her maç gol atmak" diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Ahmet Canbaz, "Benim ve takımım için çok güzeldi. 3 puanı aldık. Çok mutluyum. Bugün ilk kez oynadım. İnşallah daha çok oynar, takıma katkı sağlarım. Elimden geleni vereceğim" ifadelerini kullanırken, kaleci Uğurcan Çakır ise, "Liderlik koltuğunu aldığımız için çok mutluyum. İnşallah lider kalmaya devam ederiz. Performansımız takım olarak git gide iyi duruma geliyor. Gerçekten aile ortamı var. İnşallah böyle devam ederiz. Çok çalışıyorum. İyi oynadıkça özgüvenim yerine geliyor. Milli takıma gidiyorum orada da özgüvenim yerine geliyor. İyi kalecilerle çalışıyorum. Her geçen gün daha iyi olmak istiyorum. Türk futboluna, milli takımımıza, Trabzonspor’a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. İnşallah öyle olur" şeklinde konuştu.

Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-1
Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-1

YEREL GAZETELERDEN "TRABZON'UN ZİRVE DANSI" YORUMU

Öte yandan kentteki yerel gazeteler, Trabzonspor'un Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında 4-1 kazandığı Gaziantep FK maçının ardından "Trabzon'un zirve dansı, lidere selam durun, zirve Fırtınadan sorulur" yorumlarında bulundu.

Karadeniz gazetesi, "Lidere selam durun, Trabzonspor Daniel Sturridge'in 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Gaziantep FK'yı 4-1 yenip 284 hafta sonra maç fazlasıyla zirveye kuruldu", Taka gazetesi, "Sturridge şov başladı, Ünal Karaman, haftalar sonra yıldız oyuncuyu 11'de sahaya sürdü, Gaziantep karşısında bir gol bir asistle yıldızlaştı", Günebakış gazetesi, "Trabzon'un zirve dansı, Beşiktaş ve Rize'den sonra Gaziantep'i de seriye takan Fırtına, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu", Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, "Zirve Fırtına'dan sorulur, Trabzonspor Gaziantep FK'yı devirdi, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu", Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına sildi süpürdü, Sezona o sene, bu sene parolasıyla başlayan Trabzonspor, ligin 8'inci haftasında bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu" ifadelerine yer verdi.

Trabzonsporun zirve dansı Ünal Karaman ile başarı geldi...

Trabzonsporun zirve dansı Ünal Karaman ile başarı geldi...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Edgar Le Trabzonspor'a geri mi dönüyor?
11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı başladı
Almanya'da şok eden sakatlık! 7 ay yok...
Gecekonduda başlayan bir başarı hikayesi!