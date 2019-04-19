Eden Hazard Real Madrid'de!
Teknik direktör Zinede Zidane'yi takımın başına getirdikten sonra gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Real Madrid, Santos'tan Rodrygo Goes ve Porto'dan Militao'nun ardından bir transferi daha bitirdi.
Marca gazetesinin haberine göre Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın transferini önümüzdeki günlerde açıklayacak.
İspanyol devinin bu transfer için Londra ekibine 100 milyon euro bonservis ödeyeceği ifadede edildi. Haberde ayrıca Chelsea ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hazard'ın yeni sözleşme teklifini 3 kez geri çevirdiğine de yer verildi.
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