Atletico Madrid'de Costa skandalı!
La Liga'nın 31'inci haftasında oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçında karşılaşmanın hakemi Gil Manzano’ya küfreden Diego Costa, İspanya Futbol Federasyonu tarafından 8 maç men cezasına çarptırılmış ve sezonu kapatmıştı.
Yıldız futbolcu hakkında bugün ortaya atılan iddia ise adeta deprem etkisi yarattı.
İspanyol AS gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Atletico yönetiminin kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatmasına büyük tepki gösteren 30 yaşındaki santrfor, bugün tesislere geldiği hâlde takımla birlikte çalışmayı reddetti. Haberde golcü futbolcunun hiçbir sakatlığının bulunmadığı da hatırlatıldı.
Yıldız isim, aracıyla tesisleri terk ettiği sırada bir hayranıyla fotoğraf çektirirken antrenmana çıkıp çıkmadığına yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.
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